3 Herbal yang Baik untuk Penderita Hipertensi

Rabu, 17 Juni 2026 – 08:33 WIB

jpnn.com, JAKARTA - HIPERTENSI atau tekanan darah tinggi merupakan salah satu penyakit yang harus segera diatasi.

Untuk menurunkan tekanan darah tinggi atau hipertensi, bisa dengan mengonsumsi beberapa jenis obat tertentu.

Selain itu, banyak orang juga mencari alternatif lain untuk mengatasi hipertensi, salah satunya dengan obat darah tinggi alami.

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Selain minum obat darah tinggi medis, banyak orang juga menggunakan obat-obatan herbal yang pada dasarnya tidak dilarang sama sekali.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Jahe

Penelitian pada manusia dan hewan menunjukkan senyawa dalam jahe mampu bertindak mirip obat hipertensi, seperti calcium-channel blocker (CCB) dan ACE inhibitor.

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Jahe tidak hanya membantu menghangatkan tubuh, tetapi juga sering digunakan sebagai obat herbal tradisional untuk menurunkan darah tinggi secara alami.

Orang yang mengonsumsi jahe secara rutin sebanyak 2–4 gram per hari umumnya punya risiko lebih rendah terkena tekanan darah tinggi.