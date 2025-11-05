Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Jenis Buah yang Baik untuk Penderita Kolesterol Tinggi

Rabu, 05 November 2025 – 08:40 WIB
3 Jenis Buah yang Baik untuk Penderita Kolesterol Tinggi - JPNN.COM
Jambu biji. Foto: Thevapemall

jpnn.com, JAKARTA - KOLESTEROL memang dibutuhkan tubuh kita. Namun, memiliki kolesterol yang terlalu tinggi juga tidak baik.

Namun, dalam jumlah yang besar, kolesterol tinggi bisa berakibat fatal bagi kesehatan.

Biasanya kondisi ini dipengaruhi oleh konsumsi makanan berminyak dan berlemak tinggi seperti aneka gorengan.

Baca Juga:

Jika dibiarkan perlahan akan memicu berbagai penyakit berbahaya seperti penyakit jantung, darah tinggi hingga strok.

Sementara angka kolesterol normal yang disarankan para dokter secara umum adalah di bawah 200 miligram per desiliter.

Jangan khawatir, untuk menekan kadar kolesterol tinggi disarankan untuk mengonsumsi buah-buahan sehat.

Baca Juga:

Berikut buah yang aman dikonsumsi penderita kolesterol tinggi, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Pisang

Pisang merupakan sumber yang baik dari serat makanan, yang bisa membantu mengurangi low-density lipoprotein – LDL atau kolesterol “jahat”.

Ada beberapa jenis buah yang bisa membantu menurunkan kolesterol tinggi dan salah satunya ialah tentu saja pisang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Buah  kolesterol tinggi  pisang  Jeruk 
BERITA BUAH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp