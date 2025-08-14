Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Jenis Makanan yang Jangan Dikonsumsi Ibu Hamil

Kamis, 14 Agustus 2025 – 08:49 WIB
Keju. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK pasangan yang merasa bahagia setelah mengetahui kalau mereka akan memiliki momongan.

Bagi ibu hamil, mengandung berarti harus menjaga asupan nutrisi yang dikonsumsi agar janin bisa tumbuh dengan baik.

Oleh karena itu, Ibu hamil (bumil) dianjurkan untuk memenuhinya dengan sempurna.

Namun, tak semua makanan enak bisa dilahap saat masa kehamilan.

Selain, ada beberapa jenis makanan dan minuman yang tak dianjurkan dikonsumsi oleh bumil.

Pasalnya, kandungan zat di dalamnya bisa memengaruhi tumbuh kembang sang bayi.

Apa saja? Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Kecambah mentah

Menurut aturan dari Health Canada dan Public Health Agency of Canada konsumsi kecambah mantah saat hamil tidak disarankan, karena tidak baik untuk kesehatan janin.

Ada beberapa jenis makanan yang sebaiknya tidak dikonsumsi oleh ibu hamil dan salah satunya ialah tentu saja kecambah mentah.

