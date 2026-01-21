Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Jenis Minyak yang Berbahaya untuk Kesehatan

Rabu, 21 Januari 2026 – 07:45 WIB
3 Jenis Minyak yang Berbahaya untuk Kesehatan - JPNN.COM
Ilustrasi minyak kelapa. Foto: Ist

jpnn.com, JAKARTA - MENJAGA kesehatan tubuh wajib kita lakukan. Ada berbagai cara yang bisa Anda lakukan untuk menjaga kesehatan tubuh.

Salah satunya ialah dengan mengetahui berbagai jenis minyak yang berbahaya untuk kesehatan.

Beberapa jenis minyak bahkan bisa menurunkan kolesterol dan menjaga kesehatan jantung.

Baca Juga:

Meski demikian, perlu diketahui bahwa tidak semua minyak cukup sehat digunakan untuk memasak.

Ada beberapa jenis minyak yang sebaiknya dibatasi karena risikonya untuk kesehatan cukup besar.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

Baca Juga:

1. Minyak kelapa (coconut oil)

Konsumsi minyak kelapa salah satunya untuk memasak masih menjadi kontroversi hingga kini.

Walaupun tidak sepenuhnya berdampak buruk bagi kesehatan, minyak ini mengandung asam lemak rantai menengah yang membuatnya sulit diubah menjadi simpanan energi.

Ada beberapa jenis minyak yang berbahaya untuk kesehatan jika dikonsumsi terlalu sering dan salah satunya ialah minyak sawit.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kesehatan  minyak  Minyak sawit  minyak sayur 
BERITA KESEHATAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp