JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Jenis Obat Ini Bantu Redakan Flu pada Anak

Senin, 12 Januari 2026 – 07:52 WIB
Obat-Obatan. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - MUSIM hujan bisa membuat daya tahan tubuh menurun. Hal ini tentunya membuat Anda rentan terserang penyakit.

Salah satu penyakit yang bisa menyerang siapa saja, termasuk anak-anak saat musim hujan ialah flu.

Pada saat anak terserang flu dan pilek biasanya selain membuat mereka tidak nyaman, orang tua pun bisa panik lantaran sibuk menenangkan si kecil yang rewel.

Apalagi balita dan anak-anak yang belum terbentuk sempurna antobodinya bisa lebih mudah terserang flu, terlebih di masa perubahan musim yang ekstrem.

Selain itu, jika tidak segera ditangani, flu juga bisa membuat kondisi daya tahan tubuh menurun dan menyebabkan terserang penyakit lainnya seperti demam.

Oleh karena itu, flu harus segera ditangani terutama jika menyerang anak-anak.

Berikut ini beberapa obat flu yang biasa dianjurkan dokter dan tersedia di apotek, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Cairan Saline atau Semprotan Hidung

Cairan saline merupakan larutan air garam yang bisa berfungsi untuk melembapkan saluran pernapasan dan melunakan lendir.

Ada beberapa jenis obat yang tersedia di apotek yang bisa membantu mengatasi flu pada anak dan salah satunya ialah paracetamol.

