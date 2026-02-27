Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Jenis Obat untuk Bayi yang Wajib Anda Bawa Saat Mudik

Jumat, 27 Februari 2026 – 05:42 WIB
Obat-Obatan. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - MENJELANG lebaran, umat muslim Indonesia pasti melaksanakan tradisi mudik.

Mudik merupakan kegiatan pulang ke kampung halaman. Bagi Anda yang telah memiliki buah hati, persiapan ekstra tentu perlu kamu lakukan.

Selain asupan susu dan pempers, penting untuk membawa obat-obatan dan vitamin.

Spesialis Ilmu kesehatan Anak, Yoga Devaera menjelaskan, dari banyaknya perlengkapan bayi, jangan sampai lupa membawa beberapa obat-obatan untuk antisipasi si kecil mengalami kelelahan karena imun tubuh menurun.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Nasal spray

Nasal spray atau obat semprot hidung merupakan salah satu obat yang digunakan untuk mengatasi masalah hidung dan sinus.

Obat ini mampu mengatasi gejala sinusitis mulai dari alergi, bersin, tersumbat hingga mampet.

2. Paracetamol

Perubahan suhu yang drastis bisa membuat si kecil demam kapan saja.

Ada beberapa jenis obat untuk bayi yang wajib Anda bawa saat mudik dan salah satunya ialah tentu saja nasal spray.

