3 Jenis Obat untuk Meredakan Batuk Kering

Selasa, 16 Juni 2026 – 08:26 WIB

jpnn.com, JAKARTA - BATUK merupakan salah satu masalah kesehatan yang cukup mengganggu.

Menurut Harvard Medical School, terdapat dua jenis batuk yaitu berdahak dan tidak berdahak.

Keduanya memiliki penyebab yang berbeda. Batuk berdahak atau batuk basah menghasilkan lendir dari dalam paru-paru dan sinus.

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Sementara itu, batuk kering atau tidak berdahak tidak disertai dengan lendir.

Namun, batuk kering sering datang bersamaan dengan masalah kesehatan lain, misalnya gatal tenggorokan, infeksi saluran napas, sampai asam lambung naik (GERD).

Berikut pilihan jenis obat batuk tidak berdahak atau kering, seperti dilansir laman Genpi.co.

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1. Supresan atau antitusif

Jika Anda mengalami batuk kering, pastikan jenis obat yang dipilih berlabel supresan atau antitusif yang bekerja langsung pada otak.

Pasalnya, supresan atau antitusif akan menghambat fungsi batang otak yang mengatur respons dan refleks batuk, sehingga frekuensi batuk bisa berkurang.