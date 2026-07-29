3 Jenis Obat yang Ampuh Menurunkan Gula Darah
Rabu, 29 Juli 2026 – 07:42 WIB
jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI gula darah tinggi bisa meningkatkan risiko Anda terserang diabetes.
Obat diabetes memiliki cara kerja dan efek samping yang berbeda.
Namun, fungsinya tetap sama, yaitu membantu mengendalikan kadar gula darah sekaligus menekan risiko komplikasi penyakit kencing manis.
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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Inhibitor alfa-glukosidase
Obat golongan ini akan memiliki efek terbaik jika diminum sebelum makan.
Beberapa obat diabetes yang masuk ke dalam golongan inhibitor alfa-glukosidase adalah acarbose dan miglitol.
Konsumsi obat kencing manis ini tidak menyebabkan gula darah rendah atau berat badan bertambah.
2. Inhibitor SGLT2