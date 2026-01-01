Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Jenis Olahraga Terbaik untuk Penderita Penyakit Asma

Kamis, 01 Januari 2026 – 07:26 WIB
Berenang di kolam renang. Foto: icv

jpnn.com, JAKARTA - ASMA merupakan salah satu penyakit pernapasan yang bisa menyerang siapa saja.

Asma biasanya diawali dengan gejala gangguan pernapasan seperti sesak napas hingga napas terasa pendek.

Selain menggunakan pengobatan alami dan alat bantu pernapasan, penyakit asma bisa ditanggulangi dengan cara olahraga.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Berenang

Berenang bagus untuk penderita penyakit asma karena udara yang Anda hirup pada ketinggian air cenderung lembap yang mengurangi hilangnya panas dalam sistem pernapasan Anda.

Ini bisa mengurangi bronkokonstriksi, yaitu ketika saluran udara Anda menyempit dan membatasi pernapasan yang bisa memicu asma.

Secara keseluruhan, berenang dengan intensitas rendah dianjurkan untuk penderita asma.

Ini berarti berenang kurang dari enam puluh menit dengan kecepatan lambat.

Ada beberapa jenis olahraga terbaik yang aman dilakukan penderita penyakit asma dan salah satunya ialah tentu saja berenang.

