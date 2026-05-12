JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Jenis Teh untuk Mengobati Sakit Tenggorokan

Selasa, 12 Mei 2026 – 08:13 WIB
Teh hijau. Foto: Health

jpnn.com, JAKARTA - CUACA yang tidak menentu bisa membuat Anda rentan terserang penyakit.

Salah satunya ialah sakit tenggorokan. Salah satu cara yang bisa Anda lakukan untuk mengobati sakit tenggorokan ialah dengan minum teh.

Bahkan, pakar penyakit menular mengatakan bahwa teh adalah langkah pertama saat merasakan sakit tenggorokan dan batuk.

Secangkir teh membantu meredakan peradangan dan mengurangi jumlah lendir yang membuat iritasi tenggorokan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Teh akar licorice

Teh akar licorice bisa meredakan sakit tenggorokan atau batuk. Hal ini disebabkan karena teh licorice mengandung senyawa yang bisa melapisi tenggorokan dan membantu meredakan gatal pada tenggorokan.

Teh akar licorice diketahui mengandung khasiat antivirus dan antimikroba yang bisa membantu melawan penyakit yang menyebabkan sakit tenggorokan.

2. Teh jahe

Jika kamu sakit tenggorokan, cobalah mengonsumsi teh jahe.

Ada beberapa jenis teh yang bisa membantu mengobati sakit tenggorokan dan salah satunya ialah tentu saja teh akar licorice.

