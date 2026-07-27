3 Jenis Temuan Validasi Data Ribuan PNS dan PPPK, Terakhir Paling Aneh, Kok Bisa?

jpnn.com - NABIRE – Pemerintah Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, saat ini masih melanjutkan penataan administrasi kepegawaian terhadap 5.600 ASN yang terdiri atas PNS dan PPPK.

Terdapat tiga jenis temuan sementara proses penataan administrasi kepegawaian yang dilakukan Pemkab Nabire, yakni sebagai berikut.

Pertama, ratusan ASN bekerja di instansi tidak sesuai dengan Surat Keputusan (SK) penempatan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire Yulianus Passang menjelaskan, pemkab mengambil tindakan tegas berupa penghentian gaji ASN yang bekerja tidak sesuai dengan SK penempatan.

"Kalau ada pegawai tidak bekerja di tempat tugas sesuai SK, maka gajinya dihentikan dan jika sudah terlanjur diterima harus dikembalikan," katanya di Nabire, Sabtu (25/7).

Yulianus menegaskan bahwa penghentian pembayaran gaji 187 ASN yang terindikasi bermasalah sebagai bagian dari penataan administrasi kepegawaian.

Dia mengatakan, ASN yang gajinya dihentikan diketahui telah berpindah ke instansi lain, seperti Pemerintah Provinsi Papua Tengah maupun pemerintah kabupaten tetangga, antara lain Dogiyai dan Deiyai.

Mereka bekerja di instansi lain, tetapi masih tercatat menerima gaji dari Pemerintah Kabupaten Nabire.