3 Jus Buah Ini Bikin Proses Penurunan Berat Badan Makin Cepat
jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI berat badan yang ideal merupakan impian setiap orang.
Salah satu cara yang bisa membantu proses penurunan berat badan makin mudah ialah dengan mengonsumsi jus buah.
Namun, kamu harus tahu beberapa kombinasi jus buah yang bisa membantu menurunkan berat badan lebih banyak.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Pisang, yoghurt, dan madu
Jus buah pisang, yoghurt dan madu merupakan kombinasi yang baik untuk kamu yang sedang diet.
Pisang bisa menjaga nafsu makan, yoghurt bisa membantu melancarkan metabolisme tubuh dan madu sebagai antiracun yang bikin tubuh jadi lebih sehat.
2. Buah naga dan stroberi
Buah naga memiliki banyak kandungan air yang bermanfaat untuk tubuh supaya selalu sehat dan tidak dehidrasi.
Sedangkan stroberi merupakan sumber antioksidan yang mampu membantu melancarkan pencernaan.