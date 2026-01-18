3 Jus Buah untuk Penderita Kolesterol Tinggi

Minggu, 18 Januari 2026 – 08:04 WIB

jpnn.com, JAKARTA - KOLESTEROL tinggi merupakan salah satu masalah kesehatan yang harus segera diatasi.

Kolesterol tinggi jika tidak segera diatasi bisa menyebabkan timbulnya penyakit kronis.

Secara umum, kolesterol dibagi menjadi dua, yaitu kolesterol LDL (low-density lipoprotein) dan HDL (high-density lipoprotein).

LDL seringkali disebut sebagai 'kolesterol jahat' karena bisa menyebabkan penumpukan plak dan penyakit kardiovaskular.

Adapun HDL dikenal sebagai 'kolesterol baik' karena membantu membersihkan pembuluh darah dari kolesterol berlebih.

LDL cenderung meningkat setelah mengonsumsi makanan mengandung lemak jenuh seperti hidangan berminyak dan bersantan.

Jika dibiarkan terus-menerus, kolesterol tinggi bisa meningkatkan risiko berbagai penyakit kronis, mulai dari penyakit arteri perifer, penyakit jantung koroner, strok, hingga serangan jantung.

