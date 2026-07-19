3 Kapal Terbakar di Muara Angke, Kerugian Capai Rp 1,5 Miliar

jpnn.com - JAKARTA - Kebakaran melanda tiga unit kapal yang sandar di Dermaga Muara Angke, Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (19/7) pagi.

Menurut keterangan saksi, mereka melihat kepulan asap dari kapal yang sedang melakukan perbaikan atau docking di lokasi tersebut.

Lalu, saksi mencoba meminta bantuan warga di sekitar lokasi. Namun, api makin membesar dan mereka meminta bantuan dari pemadam kebakaran.

“Total ada tiga kapal yang terbakar,” kata Kasiops Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu Gatot Sulaeman di Jakarta, Minggu (19/7).

Dia mengatakan objek yang terbakar memiliki luas 343 meter persegi dan satu kapal memiliki luas 114 meter persegi. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik.

Gulkarmat mengerahkan 65 petugas pemadam kebakaran.

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Para petugas berjibaku memadamkan api yang membubung tinggi menghanguskan kapal sedang sandar tersebut.

“Ada 12 unit mobil damkar yang turun untuk memadamkan api,” ungkap Gatot.