Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

3 Kasus Pembunuhan Sadis di Sumbar: Hubungan Gelap Terungkap, Ada yang Dimutilasi

Rabu, 27 Agustus 2025 – 06:23 WIB
3 Kasus Pembunuhan Sadis di Sumbar: Hubungan Gelap Terungkap, Ada yang Dimutilasi - JPNN.COM
Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot Tri Suryanta saat menggelar konferensi pers terkait kasus dugaan pembunuhan yang terjadi di Sumbar pada Selasa (26/8/2025). ANTARA/Fathul Abdi.

jpnn.com - Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat (Polda Sumbar) merilis penanganan tiga kasus pembunuhan sadis di wilayah itu dalam beberapa bulan terakhir pada Selasa (26/8/2025).

Rilis penanganan kasus itu disampaikan Kapolda Sumbar Irjen Gatot Tri Suryanta, didampingi oleh pimpinan Kepolisian Resor (Polres), atau Polresta yang menangani wilayah.

"Ada tiga perkara tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang yang kami tangani saat ini," kata Irjen Gatot dalam jumpa pers di Padang.

Baca Juga:

Dia menuturkan ketiga kasus itu terungkap hasil penyelidikan dari masing-masing Polres atau Polresta di tiga daerah.

Ketiga kasus pembunuhan yang dilatarbelakangi oleh berbagai motif itu terjadi di wilayah hukum Polresta Padang, Polres Solok Selatan, dan Polres Padang Pariaman.

"Kepolisian berupaya maksimal untuk mengungkap kasus-kasus ini demi menegakkan keadilan terhadap korban serta keluarganya, sekaligus menghukum pelaku," ujar dia.

Baca Juga:

Jenderal bintang dua itu menerangkan kasus yang pertama terjadi di wilayah Seberang Palinggam, Batang Arau, Kota Padang.

Kasus ini berawal dari penemuan jasad bayi perempuan di daerah setempat yang menggegerkan warga.

Kapolda Sumbar Irjen Gatot Tri Suryanta merilis pengungkapan tiga kasus pembunuhan sadis yang menggegerkan masyarakat di daerah itu. Dari hubungan gelap...

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pembunuhan  pembunuhan sadis  Polda Sumbar  Irjen Gatot Tri Suryanta  jasad bayi  Hubungan Gelap  Solok Selatan  Padang  padang pariaman 
BERITA PEMBUNUHAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp