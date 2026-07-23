3 Kejadian Luar Biasa di 32 Besar China Open 2026, Ada Indonesia

jpnn.com - CHANGZHOU - BWF menyoroti tiga hasil luar biasa pada 32 Besar China Open 2026 Super 1000.

"Tiga penampilan gemilang, di antaranya menyingkirkan unggulan kedua," ulasan awak BWF.

Kejadian luar biasa yang mendapat sorotan pertama dari BWF ialah laga Rasmus Gemke (Denmark) vs unggulan kedua Kunlavut Vitidsarn (Thailand).

Gemke mencetak kemenangan terbaiknya dalam beberapa tahun terakhir, mengalahkan Vitidsarn 21-13 8-21 21-19.

Pemain peringkat 30 dunia itu tampak tetap tenang saat gim ketiga mencapai skor 19-19, lalu mengamankan kemenangan pertamanya atas pemain Thailand peringkat 2 dunia dalam tiga tahun dan kemenangan pertamanya melawan pemain lima besar sejak mengalahkan Li Shi Feng yang saat itu berada di peringkat 4 dunia, di China Masters 2023.

“Saya terus berjuang bahkan setelah memenangkan gim pertama. Saya percaya pada permainan saya dan entah bagaimana berhasil bertahan dalam pertandingan. Ketika kami sampai pada poin-poin penting, saya mengambil kesempatan," tutur Gemke.

"Bukan berarti saya merasa mengendalikan semuanya dengan baik, tetapi saya memberikan semua yang saya miliki. Agresif adalah satu-satunya kesempatan dan saya rasa itu berhasil," imbuhnya.

Kejutan besar yang juga mendapat sorotan ialah saat Nhat Nguyen (Irlandia) meraih kemenangan pertamanya atas Li Shi Feng 21-12 14-21 21-18.