3 Khasiat Air Cengkeh, Kanker Bakalan Ogah Menyerang
Rabu, 26 November 2025 – 08:12 WIB
jpnn.com, JAKARTA - CENGKEH merupakan salah satu rempah yang mengandung segudang manfaat baik untuk tubuh.
Cara mendapatkan kebaikannya pun mudah, tinggal rebus saja sejumlah cengkeh.
Kemudian, air rebusannya tinggal diminum saja dengan rutin.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Mengobati Sakit Mag
Mag adalah penyakit pencernaan yang sangat mengganggu, dan kabar baiknya, air cengkeh bisa mengobatinya.
Sebab,cengkeh memiliki esensial berfungsi sebagai penghalang efek asam lambung.
Zat itu juga mencegah erosi pada dinding lambung akibat cairan asam lambung.
2. Antikanker
Rutin minum air rebusan cengkih bisa membuatmu terlindungi dari kanker.