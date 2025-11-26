Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Khasiat Air Cengkeh, Kanker Bakalan Ogah Menyerang

Rabu, 26 November 2025 – 08:12 WIB
Cengkeh. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - CENGKEH merupakan salah satu rempah yang mengandung segudang manfaat baik untuk tubuh.

Cara mendapatkan kebaikannya pun mudah, tinggal rebus saja sejumlah cengkeh.

Kemudian, air rebusannya tinggal diminum saja dengan rutin.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengobati Sakit Mag

Mag adalah penyakit pencernaan yang sangat mengganggu, dan kabar baiknya, air cengkeh bisa mengobatinya.

Sebab,cengkeh memiliki esensial berfungsi sebagai penghalang efek asam lambung.

Zat itu juga mencegah erosi pada dinding lambung akibat cairan asam lambung.

2. Antikanker

Rutin minum air rebusan cengkih bisa membuatmu terlindungi dari kanker.

Ada beberapa manfaat rutin minum air cengkeh yang ternyata baik untuk kesehatan dan salah satunya ialah menguatkan tulang.

