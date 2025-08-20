Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Khasiat Air Kelapa Bakar Campur Madu, Bantu Atasi Masuk Angin

Rabu, 20 Agustus 2025 – 07:52 WIB
3 Khasiat Air Kelapa Bakar Campur Madu, Bantu Atasi Masuk Angin - JPNN.COM
Air kelapa hijau. Foto: ilustrasi

jpnn.com, JAKARTA - APAKAH Anda pernah minum air kelapa bakar? Selain rasanya lebih segar, kelapa bakar khasiatnya patut diacungi jempol.

Terutama bagi pria. Pengolahan air kelapa bakar ini terbilang unik.

Sebab, kelapa muda disimpan di dalam sebuah tong dengan suhu yang panas selama 4-5 jam.

Baca Juga:

Kelapa muda tersebut berubah warna menjadi cokelat gelap, dan ketika dibelah, uapnya masih tersimpan di dalamnya.

Para penikmat kelapa bakar biasanya menambahkan susu dan madu, agar rasa dan khasiatnya makin terasa khususnya agar tidak loyo.

Sebuah hasil penelitian dari Chinese General Hospital dan National Kidney Institut, Filipina menunjukkan bahwa terapi air kelapa juga efektif melarutkan batu ginjal.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menambah energi tubuh

Pada umumnya banyak orang untuk mengembalikan stamina dengan mengonsumsi obat kimia dan minuman berenergi.

Ada beberapa khasiat rutin minum air kelapa bakar yang dicampur dengan madu untuk kesehatan dan salah satunya mengatasi masuk angin.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kelapa bakar  Madu  kehamilan  masuk angin 
BERITA KELAPA BAKAR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp