3 Khasiat Air Kunyit Campur Lemon, Bantu Turunkan Risiko Serangan Kanker

Kamis, 04 September 2025 – 08:10 WIB

jpnn.com, JAKARTA - KUNYIT merupakan salah satu herbal yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Lemon merupakan salah satu buah yang kaya akan kandungan vitamin C.

Kandungan kurkumin, fitokimia utama dalam kunyit efektif melawan berbagai gangguan seperti anoreksia, luka diabetes, penyakit lever, artritis dan inflamasi.

Sementara, lemon memiliki manfaat tersendiri untuk melawan penyakit.

Di mana komponen utama dalam lemon adalah asam sitrat bersama dengan nutrisi lain seperti folat dan kalium.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menurunkan risiko kanker

Kurkumin dalam kunyit menunjukkan kemampuan antioksidan yang kuat pada pH netral dan asam.

Asam sitrat bisa membantu aktivasi dan penyerapan kurkumin yang tepat oleh tubuh.