Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Khasiat Air Rebusan Cengkeh, Baik untuk Tulang Anda

Selasa, 20 Januari 2026 – 08:20 WIB
3 Khasiat Air Rebusan Cengkeh, Baik untuk Tulang Anda - JPNN.COM
Cengkeh. Foto: organicfacts

jpnn.com, JAKARTA - CENGKEH merupakan salah satu rempah yang selalu tersedia di dapur.

Selain digunakan sebagai salah satu bahan masakan, Anda juga bisa mendapatkan manfaat rempah dengan mengonsumsinya dalam bentuk air rebusan.

Air rebusan cengkeh dipercaya bisa menghalau berbagai penyakit.

Baca Juga:

Cara mendapatkan kebaikannya cukup mudah, tinggal rebus saja sejumlah cengkeh.

Nah air rebusannya tinggal diminum saja dengan rutin. Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengobati Sakit Mag

Mag adalah penyakit pencernaan yang sangat mengganggu. Kabar baiknya, air rebusan cengkeh bisa menghalaunya.

Baca Juga:

Sebab,cengkeh memiliki esensial berfungsi sebagai penghalang efek asam lambung.

Zat itu juga mencegah erosi pada dinding lambung akibat cairan asam lambung.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi air rebusan cengkeh untuk kesehatan tubuh Anda dan salah satunya ialah baik untuk tulang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   cengkeh  air rebusan cengkeh  antikanker  Tulang 
BERITA CENGKEH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp