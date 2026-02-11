Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Khasiat Air Rebusan Daun Jeruk Nipis, Ampuh Atasi Flu

Rabu, 11 Februari 2026 – 04:02 WIB
3 Khasiat Air Rebusan Daun Jeruk Nipis, Ampuh Atasi Flu
Jeruk nipis. Foto: damrong rattanapong/123rf

jpnn.com, JAKARTA - DAUN jeruk nipis telah lama dikenal bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Daun jeruk nipis mengandung vitamin C; minyak esensial; rosmarinik; apigenin; luteolin; flavonoid; kaempferol; quercetin; dan masih banyak lagi senyawa aktif lainnya.

Hanya dengan merebus daun jeruk nipis, Anda bisa mendapatkan manfaat luar biasa.

Caranya sangat mudah: Siapkan 13 lembar daun jeruk nipis dan 1 buah jeruk nipis.

Cuci bersih dan potong kecil-kecil daun jeruk nipis. Setelah itu rebus daun jeruk nipis dengan 500 ml air hingga mendidih, campurkan perasan jeruk nipis.

Biarkan sampai hangat. Ambil 1 gelas air rebusan lalu campur dengan madu secukupnya.

Herbal daun jerik nipis bisa diminum dua kali sehari selama tiga hari berturut-turut.

Kemudian bisa dikonsumsi lagi secara kondisional sesuai kebutuhan.

Ada beberapa manfaat air rebusan daun jeruk nipis yang baik untuk kesehatan tubuh dan salah satunya ialah bantu obati flu.

TAGS   daun jeruk nipis  air rebusan daun jeruk nipis  flu  daya tahan tubuh 
