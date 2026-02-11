3 Khasiat Air Rebusan Daun Jeruk Nipis, Ampuh Atasi Flu

Rabu, 11 Februari 2026 – 04:02 WIB

jpnn.com, JAKARTA - DAUN jeruk nipis telah lama dikenal bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Daun jeruk nipis mengandung vitamin C; minyak esensial; rosmarinik; apigenin; luteolin; flavonoid; kaempferol; quercetin; dan masih banyak lagi senyawa aktif lainnya.

Hanya dengan merebus daun jeruk nipis, Anda bisa mendapatkan manfaat luar biasa.

Caranya sangat mudah: Siapkan 13 lembar daun jeruk nipis dan 1 buah jeruk nipis.

Cuci bersih dan potong kecil-kecil daun jeruk nipis. Setelah itu rebus daun jeruk nipis dengan 500 ml air hingga mendidih, campurkan perasan jeruk nipis.

Biarkan sampai hangat. Ambil 1 gelas air rebusan lalu campur dengan madu secukupnya.

Herbal daun jerik nipis bisa diminum dua kali sehari selama tiga hari berturut-turut.

Kemudian bisa dikonsumsi lagi secara kondisional sesuai kebutuhan.