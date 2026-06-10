Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Khasiat Air Rebusan Daun Salam, Baik untuk Penderita Diabetes

Rabu, 10 Juni 2026 – 08:44 WIB
3 Khasiat Air Rebusan Daun Salam, Baik untuk Penderita Diabetes - JPNN.COM
Daun salam. Foto: RawSpiceBar

jpnn.com, JAKARTA - DAUN salam merupakan salah satu herbal yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Salah satu mudah untuk mendapatkan manfaat dari daun salam ialah dengan mengolahnya dalam bentuk air rebusan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

Baca Juga:

1. Membuat kolesterol ambrol

Air rebusan daun salam sangat dahsyat dalamm membantu menurunkan kolesterol.

Caranya: Rebus 13 lembar daun salam hingga mendidih bersama air sebanyak 3 gelas.

Kemudian, konsumsi air rebusan setiap dua kali sehari selama 3 hari, bila kolesterol sedang naik.

Baca Juga:

2. Meredakan penyakit asam urat

Penyakit asam urat sangat menganggu aktivitas sehari-hari karena rasa sakit yang tak tertahankan.

Cara menurunkan kadar asam urat dalam tubuh, yakni, rebus 10 lembar daun salam bersama air sebanyak kurang lebih 7 gelas sampai mendidih.

Ada beberapa manfaat air rebusan daun salam yang baik untuk kesehatan dan salah satunya ialah tentu saja baik untuk penderita asam urat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   air rebusan daun salam  daun salam  diabetes  kolesterol 
BERITA AIR REBUSAN DAUN SALAM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp