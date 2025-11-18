Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Khasiat Air Rebusan Daun Salam, Cegah Serangan Penyakit Diabetes

Selasa, 18 November 2025 – 07:24 WIB
3 Khasiat Air Rebusan Daun Salam, Cegah Serangan Penyakit Diabetes - JPNN.COM
Daun Salam. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - ADA berbagai jenis herbal yang bisa membantu mengatasi berbagai masalah kesehatan.

Salah satunya dengan rutin mengonsumsi daun salam. Daun salam yang biasanya hanya dikenal sebagai bumbu dapur, ternyata bermanfaat bagi kesehatan tubuh.

Anda bisa mendapatkan manfaat sehat daun salam dengan mengonsumsinya dalam bentuk air rebusan.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menurunkan kolesterol

Khasiat lainnya adalah air rebusan daun salam bisa membantu menurunkan kolesterol.

Rebus daun salam hingga mendidih, 10-13 lembar bersama air sebanyak 3 gelas.

Baca Juga:

Kemudian, konsumsi air rebusan setiap dua kali sehari selama 3 hari, bila kolesterol sedang naik.

2. Mencegah diabetes

Sementara untuk mencegah penyakit diabetes, maka rebusan daun salam bisa dikonsumsi secara rutin.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi air rebusan daun salam untuk kesehatan dan salah satunya mencegah serangan penyakit diabetes.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   daun salam  air rebusan daun salam  kolesterol  diabetes 
BERITA DAUN SALAM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp