Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Khasiat Ampas Teh, Baik untuk Kulit

Selasa, 09 Juni 2026 – 07:19 WIB
3 Khasiat Ampas Teh, Baik untuk Kulit - JPNN.COM
Ilustrasi teh celup. Foto: Erwin/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - AMPAS teh biasanya dibuang begitu saja. Namun tahukah Anda kalau ampas teh memiliki berbagai manfaat?

Ampas teh rupanya punya khasiat tersembunyi yang belum banyak orang tahu.

Terutama khasiatnya dalam bidang kecantikan yang akan membuat para istri mengeluarkan pesona terbaiknya.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Kulit Jadi Lebih Muda

Medical College of Georgia meneliti bahwa teh hijau mampu meremajakan kulit.

Kulit pun akan tampak lebih cerah, flek hitam hilang, bahkan mampu mengangkat sel kulit mati.

Baca Juga:

Anda cukup menggunakan dua teh kantong hijau yang sudah terpakai.

Lalu tambahkan 1-2 sendok madu dan perasan lemon. Oleskan secara merata pada wajah selama 5-10 menit, lalu bilas.

Ada beberapa manfaat ampas teh yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan kulit dan salah satunya ialah tentu saja cegah penuaan dini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   ampas teh  Kulit  Penuaan Dini  Kulit Jadi Lebih Muda 
BERITA AMPAS TEH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp