JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Khasiat Jahe Campur Bawang Putih, Pasutri Pasti Suka

Senin, 06 April 2026 – 07:08 WIB
Jahe. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - JAHE merupakan salah satu rempah yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh.

Jahe bisa Anda konsumsi begitu saja atau diolah dalam bentuk jus.

Jika jahe dicampur bawang putih, maka bumbu dapur ini akan memiliki manfaat yang sangat dahsyat untuk kesehatan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Perawatan Penderita Diabetes

Jahe sangat baik untuk menurunkan kadar gula darah, di mana minum 1 sendok makan jus jahe bersama 1 gelas air di pagi hari sudah cukup ampuh untuk mengontrol gula darah.

Ajaibnya, ketika dicampur bersama bawang putih, maka tidak hanya gula darah yang bisa dikontrol secara baik, akan tetapi bisa memperkuat tingkat insulin dalam darah yang sangat penting bagi penderita diabetes.

2. Meningkatkan Aktivitas Seksual

Secara penggunaan umum, jahe penting untuk meningkatkan sirkulasi darah, sehingga secara otomatis juga bisa meningkatkan rangsangan pria.

Jahe dan bawang putih sama-sama masuk sebagai afrodisiak dan sudah terbukti bisa meningkatkan gairah.

Ada beberapa manfaat jahe yang dicampur bawang putih yang baik untuk kesehatan dan salah satunya tentu saja baik untuk penderita diabetes.

