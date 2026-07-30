Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Khasiat Jahe Campur Serai, Ampuh Redakan Peradangan

Kamis, 30 Juli 2026 – 08:54 WIB
3 Khasiat Jahe Campur Serai, Ampuh Redakan Peradangan - JPNN.COM
Ilustrasi Serai. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - JAHE dan seria merupakan herbal yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Selain itu, penelitian menemukan manfaat menjanjikan pada jahe, seperti untuk mengobati diabetes, obesitas, penyakit jantung, gangguan pernapasan, dan penyakit neurodegeneratif.

Studi klinis telah membuktikan bahwa air jahe merah bisa membantu dalam pengobatan disfungsi kejantanan pria.

Baca Juga:

Sebab, jahe merah memiliki kandungan alami phyto testosteron yang secara efektif meningkatkan produksi cairan kejantanan pada laki-laki.

Untuk membuat air rebusan jahe campur dengan serai sangat mudah: Sediakan 5 ruas jahe merah lalu parut atau blender, 3 batang serai di potong kecil-kecil, 3 siung bawang putih lalu tumbuk, 1 buah lemon, dan madu.

Campurkan semua bahan dalam panci dan rebus dengan 1 liter air sampai mendidih.

Baca Juga:

Kemudian, angkat dan biarkan hangat. Ambil satu gelas air rebusan dan campurkan madu secukupnya.

Minum air rebusan jahe sehari sekali selama 7 hari. Kemudian minum secara kondisional sesuai kebutuhan.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi jahe yang dicampur serai untuk kesehatan dan salah satunya ialah meredakan peradangan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jahe  serai  detoksifikasi tubuh  sirkulasi darah 
BERITA JAHE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp