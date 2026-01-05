3 Khasiat Jamu Beras Kencur, Ampuh Redakan Batuk Berdahak

Senin, 05 Januari 2026 – 08:28 WIB

jpnn.com, JAKARTA - BERAS kencur merupakan salah satu jenis jamu yang banyak dikonsumsi.

Jamu beras kencur dengan aroma herbal yang kuat ini diracik dari beras putih, kencur, asam jawa, dan daun pandan.

Semua campuran bahan tersebut tidak hanya meningkatkan cita rasanya, tetapi sekaligus juga khasiatnya.

Apalagi ditambah dengan madu, akan menambah manfaat yang menyehatkan bagi tubuh.

Nah, berikut ini beberapa khasiat jamu beras kencur dicampur madu yang perlu kamu ketahui, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mempertahankan gula darah normal

Penelitian dari departemen farmasi Universitas Tanjungpura melaporkan bahwa beras kencur bisa menurunkan kadar glukosa darah dan mempertahankannya tetap normal.

Manfaat jamu beras kencur satu ini tentu menjadi angin segar bagi para diabetesi yang kesulitan untuk mengendalikan kadar gula darahnya.

2. Meredakan diare

Penelitian yang dimuat dalam International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences menemukan bahwa kencur bisa membantu meredakan gejala diare berkat kandungan zat sitotoksik dan antibakterinya yang melimpah.