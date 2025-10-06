3 Khasiat Jeruk Nipis Campur Jahe, Baik untuk Detoks Tubuh

Senin, 06 Oktober 2025 – 07:45 WIB

jpnn.com, JAKARTA - JERUK nipis merupakan salah satu buah yang kaya akan kandungan vitamin C.

Sedangkan jahe telah lama terkenal akan manfaatnya yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Minumlah ramuan air jeruk nipis campur jahe di malam hari, dan rasakan khasiatnya.

Rempah dan buah yang biasa dijadikan bahan masakan ini memiliki manfaat ajaib yang luar biasa.

Banyak yang percaya jka ramuan air jeruk nipis campur jahe bisa memiliki manfaat ajaib.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menjadi penambah energi

Jahe merupakan rempah-rempah yang dikenal punya banyak khasiat, salah satunya menghangatkan tubuh dan menjadi penambah energi.

Meminum air jahe hangat bahkan disebut bisa mengusir flu dalam waktu singkat.