JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Khasiat Kopi Campur Kunyit yang Luar Biasa

Minggu, 01 Februari 2026 – 06:02 WIB
Kopi. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - KOPI merupakan minuman kaya kandungan kafein kesukaan banyak orang.

Anda bisa mengonsumsi kopi begitu saja atau dicampur gula, kreamer, bahkan kunyit.

Kopi bisa meningkatkan fokus dan tingkat energi, sedangkan kunyit memiliki sifat antiperadangan yang kuat.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengurangi Peradangan

Kurkumin, senyawa aktif utama dalam kunyit, memiliki sifat antiperadangan yang kuat.

Peradangan merupakan bagian normal dari pertahanan alami tubuh terhadap cedera atau infeksi.

Namun, peradangan kronis bisa merusak sel-sel sehat. Hal itu meningkatkan risiko kanker, penyakit jantung, diabetes, penyakit Alzheimer, dan kondisi kesehatan lainnya.

Penelitian menunjukkan bahwa kurkumin sangat bermanfaat untuk penyakit terkait peradangan, seperti penyakit iritasi usus besar (IBD), radang sendi, aterosklerosis (pengerasan arteri), dan depresi.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi kopi yang dicampur kunyit untuk kesehatan dan salah satunya ialah mengurangi peradangan.

kopi  kunyit  Peradangan  Antioksidan 
