JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Khasiat Kulit Bawang yang Bikin Kaget

Kamis, 12 Maret 2026 – 08:29 WIB
Bawang Merah. Foto : Ricardo/JPNN com

jpnn.com, JAKARTA - BAWANG, apakah itu merah, putih dan bawang bombai merupakan bahan masakan berbagai hidangan gurih.

Biasanya, sebelum mengolah bawang, Anda mengupas kulitnya terlebih dahulu.

Kulit bawang, baik bawang merah maupun bawang putih, mengandung berbagai senyawa aktif yang berpotensi mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Kaya Antioksidan

Ahli gizi Erin Palinski-Wade mengatakan lapisan luar bawang merupakan sumber antioksidan yang sangat tinggi.

Kulit bawang merah mengandung antosianin, sementara kulit bawang kuning atau putih kaya quercetin, jenis flavonoid penting yang membantu melawan radikal bebas penyebab penyakit.

Baca Juga:

Kedua senyawa itu berperan menjaga kesehatan jantung, mengurangi peradangan, serta menurunkan risiko kanker, diabetes, dan penyakit degeneratif.

Penelitian menunjukkan bahwa kulit bawang mengandung kadar quercetin lebih dari 10 kali lipat dibanding bagian dalam bawang.

Ada beberapa manfaat kulit bawang yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah tentu saja kaya akan antioksidan.

TAGS   kulit bawang  Bawang  serat  Antioksidan 
