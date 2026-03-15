3 Khasiat Lemon Campur Daun Mint yang Perlu Anda Ketahui

jpnn.com, JAKARTA - LEMON merupakan salah satu buah yang bisa membantu menurunkan berat badan.

Pasalnya, dalam lemon mengandung vitamin C, protein, serat, antioksidan dan beberapa kandungan lainnya.

Sedangkan dalam mint mengandung banyak manfaat seperti vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D dan beberapa protein seperti serat, asam aspartate, alanine, karbohidrat, gluttamico dan juga protein.

Adapun khasiat mengonsumsi lemon campur daun mint ternyata sangat luar biasa untuk kesehatan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Melancarkan Sirkulasi Darah

Lemon campur daun mint bisa melancarkan sirkulasi darah dan juga meningkatkan denyut nadi.

Dengan lancarnya sirkulasi darah, maka berbagai masalah tubuh seperti penyakit neuro degeneratif, seperti penyakit alzheimer.

Tak hanya itu, minuman ini juga bisa mencegah penderita diabetes untuk mengembangkan komplikasi, seperti ketidakseimbangan kadar glukosa dan gangguan yang berhubungan dengan sirkulasi darah.