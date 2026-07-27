3 Khasiat Madu Campur Bunga Pepaya yang Bikin Kaget

jpnn.com, JAKARTA - MADU dan bunga pepaya sering digunakan untuk mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Journal of Nutrition and Metabolism menjelaskan serat memiliki kontribusi terhadap keseimbangan energi.

Konsumsi bunga pepaya yang sudah diolah menjadi sayur bisa membantu menurunkan kadar insulin dalam tubuh.

Ekstrak dari bunga pepaya yang dicampur madu bisa digunakan untuk mengatasi masalah pernapasan seperti batuk dan suara serak di tenggorokan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menurunkan Berat Badan

Bunga pepaya campur madu juga bisa dirasakan oleh Anda yang kini tengah menjalani program diet untuk menurunkan berat badan.

Sama seperti buah pepaya, bunga pepaya juga memiliki kadar karbohidrat yang terbilang sedikit.

2. Melancarkan darah Memperlancar Aliran Darah

Bunga pepaya memiliki semua zat yang diperlukan untuk memperlancar aliran darah di dalam tubuh kita.