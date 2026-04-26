3 Khasiat Madu Hitam yang Luar Biasa

Minggu, 26 April 2026 – 08:02 WIB

jpnn.com, JAKARTA - MADU merupakan salah satu herbal yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Dalam sebuah penelitian yang dimuat pada Iranian Journal of Basic Medical Sciences tahun 2013, madu hitam mengandung antioksidan lebih tinggi dari madu biasa.

Pasalnya, madu hitam memiliki senyawa flavonoid yang kandungan fenolik lebih banyak sehingga efeknya bakal lebih besar kepada tubuh manusia.

Selain itu, semakin pekat warnanya, maka madu memiliki lebih banyak nutrisi serta vitamin.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Membantu pengobatan diabetes

Madu hitam sangat baik bagi penderita diabetes karena memiliki kandungan alkaloid yang tinggi.

Glukosa pada madu hitam pun cukup rendah sehingga tidak akan meningkatan gula darah secara drastis.

2. Mengatasi gangguan mag

Bagi Anda yang sedang mengalami penyakit mag atau sindrom dyspepsia, madu hitam bisa menjadi obat mujarab.