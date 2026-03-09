Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Khasiat Mengonsumsi Madu Saat Sahur

Senin, 09 Maret 2026 – 05:35 WIB
Madu. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - MENGONSUMSI makanan saat sahur sangat penting agar tubuh tetap penuh energi dan tidak mudah lemas saat menjalankan ibadah sahur.

Ternyata jangan asal makan pada saat sahur, Anda perlu memperhatikan makanannya.

Selain makan sahur, Anda juga sebaiknya minum madu sebanyak 1-2 sendok saat sahur.

Sebab manfaatnya sangat banyak sekali untuk tubuh. Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menambah energi

Kandungan gula alami yang berada di dalam madu seperti sukrosa, maltosa, glukosa, dan fruktosa dapat memberikan suplai energi bagi tubuh.

Satu sendok madu, mengandung 17 gra, karbohidrat atau gula.

Sesuaikan kebutuhan kalori kamu dengan madu supaya tidak berlebihan.

2. Melindungi organ pencernaan

Minum madu 1-2 sendok saat sahur mampu melindungi organ pencernaan seperti lambung dan kerongkongan.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi madu saat sahur dan salah satunya ialah membantu meningkatkan daya tahan tubuh.

