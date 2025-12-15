Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Khasiat Minum Air Jahe Campur Lemon, Bantu Tingkatkan Metabolisme

Senin, 15 Desember 2025 – 08:20 WIB
Jahe. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - JAHE merupakan salah satu herbal yang mengandung manfaat luar biasa untuk kesehatan tubuh.

Sedangkan lemon merupakan salah satu buah yang kaya akan kandungan vitamin C.

Banyak yang percaya jka ramuan air jahe dan jeruk nipis dikonsumsi untuk meningkatkan metabolisme tubuh sehingga pembakaran kalori dan lemak menjadi lebih banyak.

Selain itu, sebuah studi menunjukkan jahe bisa meredakan risiko penyakit jantung seperti kolesterol jahat (LDL) dan trigiserida.

Cobalah untuk mengonsumsi ramuan air jahe dan jeruk nipis di malam nari, dan rasakan khasiatnya.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menjadi penambah energi

Jahe merupakan rempah-rempah yang dikenal punya banyak khasiat, salah satunya menghangatkan tubuh dan menjadi penambah energi.

Minum air jahe hangat bahkan disebut bisa mengusir flu dalam waktu singkat.

Ada beberapa manfaat rutin minum air jahe yang dicampur dengan lemon untuk kesehatan dan salah satunya ialah meningkatkan metabolisme.

