Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Khasiat Minum Air Kelapa Campur Madu Setelah Bangun Tidurr

Selasa, 25 November 2025 – 07:49 WIB
3 Khasiat Minum Air Kelapa Campur Madu Setelah Bangun Tidurr - JPNN.COM
Minuman air kelapa. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - AIR kelapa merupakan salah satu minuman pereda dahaga yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh.

Selain itu, air kelapa juga memiliki kalori yang lebih rendah, serta kalium yang lebih tinggi dibandingkan minuman olahraga.

Bahkan, kandungan gula dalam air kelapa jauh lebih rendah daripada minuman olahraga, soda, dan jus buah lainnya.

Baca Juga:

Minuman ini bisa menjadi pilihan yang tepat untuk orang dewasa maupun anak-anak yang menyukai minuman dengan komposisi yang tidak terlalu manis.

Selain itu, air kelapa sangat bagus bila dicampur dengan madu murni.

Sebab, vitamin dan mineral yang ditawarkannya juga tidak tanggung-tanggung.

Baca Juga:

Ada vitamin C, vitamin B kompleks seperti folat, riboflavin, tiamin, dan niasin.

Sebaiknya sesekali minum air kelapa campur madu di pagi hari saat baru bangun tidur.

Ada beberapa manfaat rutin minum air kelapa campur madu setelah bangun tidur dan salah satunya ialah menetralisir racun.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   air kelapa  Madu  Penuaan Dini  pencernaan tubuh 
BERITA AIR KELAPA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp