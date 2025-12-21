Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Khasiat Minum Air Kelapa, Kulit Bakalan Makin Kinclong

Minggu, 21 Desember 2025 – 09:11 WIB
Air kelapa. Foto Here-Asia/Shutterstock

jpnn.com, JAKARTA - AIR kelapa merupakan salah satu minuman yang bisa membantu meredakan dahaga dengan cepat.

Anda bisa minum air kelapa begitu saja atau dicampur madu, lemon dan juga sirup.

Minum air kelapa rupanya tidak hanya baik untuk kesehatan, tetapi juga bagus untuk kecantikan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengatasi dehidrasi

Kandungan dari air kelapa bisa mengatasi dehidrasi. Karena memiliki kandungan elektrolit, seperti sodium, magnesium, potasium dan juga kalsium yang lebih tinggi dan baik dibandingkan air mineral biasa.

Air kelapa juga mengandung ion positif yang penting untuk membantu mengatur keseimbangan cairan tubuh

2. Menurunkan berat badan

Buat kamu yang kesulitan untuk menghindari minuman manis saat sedang program diet, air kelapa yang manis bisa menjadi sahabat yang cocok.

Karena air kelapa memiliki rendah kalori juga gula, sehingga rasa manis tersebut bisa menekan nafsu makan.

Ada beberapa manfaat rutin minum air kelapa yang baik untuk kesehatan dan salah satunya ialah membantu menjaga kesehatan kulit.

