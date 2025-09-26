3 Khasiat Minum Air Kelapa Muda Setiap Pagi, Lemak Perut Bakalan Ambyar

Jumat, 26 September 2025 – 07:44 WIB

jpnn.com, JAKARTA - MENGONSUMSI cairan seperti air putih setelah bangun tidur di pagi hari baik untuk tubuh.

Selain air putih, minum air kelapa muda setelah bangun tidur juga bisa membantu menjaga kesehatan.

Pasalnya, air yang terkandung pada kelapa muda jauh lebih banyak.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Memenuhi asupan cairan tubuh

Manfaat minum air kelapa muda ialah membantu memenuhi asupan cairan tubuh.

Tak hanya enak dikonsumsi pada saat cuaca sedang panas atau sedang berkeringat, air kelapa muda ini juga bisa dikonsumsi saat seseorang sedang kehilangan banyak cairan akibat diare.

Manfaat kelapa yang satu ini bisa jadi alternatif menghidrasi tubuh selain dari air putih.

2. Menurunkan tekanan darah tinggi

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa air buah kelapa bisa melancarkan sirkulasi darah dan menurunkan tekanan darah tinggi, yang pada akhirnya membantu menurunkan risiko terkena serangan jantung dan strok.