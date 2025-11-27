Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Khasiat Minum Air Kelapa Saat Haid yang Bikin Kaget

Kamis, 27 November 2025 – 08:37 WIB
Air kelapa. Foto: ilustrasi

jpnn.com, JAKARTA - AIR kelapa merupakan salah satu minuman pereda dahaga yang mengandung segudang manfaat.

Salah satu manfaat minum air kelapa ialah bisa membantu meredakan nyeri haid.

Pasalnya, hal itu bisa diatasi dengan mengonsumsi air kelapa.

Air kelapa tidak hanya bisa mengurangi rasa sakitnya saja, tetapi ada manfaat lainnya yang dirasakan saat sedang datang bulan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Meredakan nyeri haid

Minum air kelapa muda bisa membantu meredakan nyeri saat haid (dismenore), dan gejala sebelum menstruasi (premenstrual syndrome/PMS).

Hal itu juga sudah dibuktikan dalam beberapa penelitian. Salah satu penelitian mengenai hubungan minum air kelapa dengan nyeri haid, dipublikasikan di Jurnal Kedokteran Brawijaya tahun 2020.

Berdasarkan penelitian itu, kandungan magnesium di air kelapa bisa membantu mengurangi nyeri dismenore dan gejala PMS.

Ada beberapa manfaat rutin minum air kelapa saat sedang haid dan salah satunya ialah membantu mengurangi nyeri haid.

