JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Khasiat Minum Air Serai Campur Lemon, Wanita Pasti Suka

Kamis, 09 Oktober 2025 – 08:18 WIB
3 Khasiat Minum Air Serai Campur Lemon, Wanita Pasti Suka - JPNN.COM
Ilustrasi air lemon. Foto: Laman Care2

jpnn.com, JAKARTA - SERAI merupakan salah satu bumbu dapur yang digunakan untuk menambah aroma berbagai hidangan.

Serai memiliki beberapa nutrisi penting seperti vitamin A, C, B1, B5, B2, B3, B6 dan beberapa mineral seperti zat besi, seng, kalsium, kalium, magnesium, mangan, tembaga, fosfor dan lainnya.

Sedangkan, air lemon mengandung synephrine, asam sitrat, asam amino, kadinen, lisin, fosfor, kalsium, zat besi, belerang, glikosida, asam sitrun, limonen, kamfer, vitamin B1, protein dan sebagainya.

Baca Juga:

Ternyata campuran antara air lemon dan serai memiliki manfaat yang banyak.

Mau tahu?. Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menurunkan Berat Badan

Serai campur lemon memiliki manfaat detoksifikasi yang bisa mengeluarkan toksin dan lemak jahat yang menumpuk.

Baca Juga:

Biasanya saat bekerja, kita akan sering buang air besar dan air kecil.

2. Mencegah Stres dan Insomnia

Siapa yang masih sering susah tidur malam? Nah, tepat sekali karena kamu sudah menemukan ramuannya.

Ada beberapa khasiat rutin mengonsumsi air serai yang dicampur dengan lemon untuk kesehatan tubuh dan salah satunya mengatasi stres.

serai  lemon  Berat Badan  Stres 
