3 Khasiat Raspberi, Turunkan Risiko Serangan Penyakit Kronis Ini

jpnn.com, JAKARTA - RASPBERRY merupakan salah satu jenis buah yang mengandung segudang nutrisi.

Dikenal karena rasanya yang manis asam dan teksturnya yang lembut, raspberry bukan hanya menyegarkan, tetapi juga menawarkan berbagai manfaat kesehatan yang luar biasa.

Anda bisa mengonsumsi buah yang satu ini begitu saja atau dikonsumsi bersama yoghurt atau cereal.

Berikut sejumlah manfaat buah raspberry bagi kesehatan, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Rendah Gula

Raspberi adalah salah satu buah dengan kadar gula terendah.

Raspberry mengandung kurang dari 2,7 gram per porsi 100 gram (sekitar 3/4 cangkir), dibandingkan dengan sekitar 17 gram dalam apel kecil.

Kandungan gula yang rendah menjadikannya pilihan baik bagi orang yang menyukai makanan manis dan ingin meminimalkan asupan gula secara keseluruhan.

2. Melindungi dari Kanker

Senyawa antioksidan dan antiperadangan dalam raspberry bisa membantu melindungi terhadap penyakit kanker.