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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Khasiat Rutin Minum Air Beras yang Bikin Kaget

Rabu, 17 Juni 2026 – 07:30 WIB
3 Khasiat Rutin Minum Air Beras yang Bikin Kaget - JPNN.COM
Beras. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - AIR beras telah lama diketahui bisa memberi manfaat yang baik untuk tubuh.

Air beras juga sering digunakan sebagai herbal saat ada orang yang jatuh sakit, terutama terkait masalah pencernaan.

Untuk menyiapkan air beras, cuci dulu beras sampai bersih. Setelah itu, rebus atau tanak satu cangkir beras sekira tiga sampai empat cangkir air siap minum.

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Untuk membuat air beras, perbandingan yang ideal antara beras dan air adalah 1:3.

Diamkan hingga 45 menit sampai berasnya melunak. Jika berasnya sudah setengah matang, tiriskan airnya.

Anda bisa menambah sedikit garam atau gula pada larutan tersebut untuk menambah rasa.

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Namun, sebaiknya langsung minum air beras tanpa tambahan apa-apa.

Anda juga bisa merendam beras dalam air siap minum selama 30 menit sampai satu jam.

Ada beberapa manfaat rutin minum air beras yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah mecegah sembelit.

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TAGS   air beras  minum air beras  diare  energi 
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