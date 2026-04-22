3 Khasiat Seduhan Bawang Putih Campur Madu, Wanita Pasti Suka

Rabu, 22 April 2026 – 06:21 WIB

jpnn.com, JAKARTA - BAWANG putih merupakan salah satu bahan masakan berbagai hidangan gurih.

Tidak hanya itu, seduhan bawang putih campur madu ternyata bikin jauh dari diabetes.

Zat antibiotik dalam bawang putih terbukti baik untuk tubuh.

Kandungan Allicin di dalamnya bisa mengatasi masalah pencernaan, infeksi jamur, kanker, dan diabetes.

Apalagi kalau ditambah madu. Dijamin bikin stamina makin kuat. Ada potasium, seng, magnesium dan selenium di dalam madu.

Sistem imun dalam tubuh bakal bekerja lebih baik. Ramuan bawang putih dan madu ini sudah menjadi resep rahasia kaum pria sejak lama.

Khasiatnya jangan lagi diremehkan, sudah teruji. Bawang putih lebih dahsyat lagi.

Kandungan zat di dalamnya bisa meningkatkan sirkulasi darah dalam tubuh.