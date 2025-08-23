3 Khasiat Sirsak untuk Kulit yang Bikin Kaget

Sabtu, 23 Agustus 2025 – 15:12 WIB

jpnn.com, JAKARTA - SIRSAK merupakan salah satu buah yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Saat buah matang merupakan waktu yang tepat untuk menggunakannya pada kulit dan rambut.

Selain sebagai obat untuk mengobati kanker, sirsak juga bisa mengatasi berbagai masalah perawatan kulit dan rambut.

Karena sifat antibakteri dan antiseptik yang ditemukan dalam buah itu, sirsak banyak dimasukkan dalam berbagai produk perawatan kulit dan rambut juga.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Manfaat antiaging

Jika kamu ingin menghilangkan kerutan, garis halus dan tanda penuaan lainnya secara efektif, sertakan sirsak dalam rutinitas perawatan kulit harian Anda.

Sirsak mengandung antioksidan yang berperan besar dalam membunuh radikal bebas yang bertanggung jawab atas tanda-tanda penuaan tersebut.

Ambil beberapa sendok sirsak yang diencerman dan tambahkan lidah buaya ke dalamnya.