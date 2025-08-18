Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Khasiat Stroberi, Aman Dikonsumsi Penderita Penyakit Ini

Senin, 18 Agustus 2025 – 08:34 WIB
3 Khasiat Stroberi, Aman Dikonsumsi Penderita Penyakit Ini - JPNN.COM
Stroberi. Foto: Ilustrasi

jpnn.com, JAKARTA - STROBERI merupakan salah satu buah kesukaan banyak orang karena mengandung nutrisi yang luar biasa.

Stroberi juga telah lama dikenal bisa membantu menjaga kesehatan tubuh.

Anda bisa mengonsumsi stroberi begitu saja atau diolah dalam bentuk jus.

Baca Juga:

Berikut ini beberapa manfaat stroberi, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Penuh Antioksidan

Stroberi penuh dengan antioksidan. Antioksidan adalah molekul yang ada dalam tubuh dan ditemukan dalam makanan nabati yang menangkal stres oksidatif.

Stres oksidatif terjadi ketika ada lebih banyak radikal bebas dalam tubuh, tetapi lebih sedikit antioksidan yang tersedia untuk menghilangkannya.

Baca Juga:

Dengan mengurangi stres oksidatif dan kerusakan jaringan, antioksidan membantu mengurangi risiko terkena penyakit kronis dari waktu ke waktu.

Stroberi mengandung banyak antioksidan, termasuk antosianin (yang memberi warna cerah pada buah beri) dan vitamin C.

Ada beberapa khasiat stroberi yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan juga aman dikonsumsi penderita penyakit ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   stroberi  penyakit  Antioksidan  Kekebalan Tubuh 
BERITA STROBERI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp