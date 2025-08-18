3 Khasiat Stroberi, Aman Dikonsumsi Penderita Penyakit Ini

Senin, 18 Agustus 2025 – 08:34 WIB

jpnn.com, JAKARTA - STROBERI merupakan salah satu buah kesukaan banyak orang karena mengandung nutrisi yang luar biasa.

Stroberi juga telah lama dikenal bisa membantu menjaga kesehatan tubuh.

Anda bisa mengonsumsi stroberi begitu saja atau diolah dalam bentuk jus.

Berikut ini beberapa manfaat stroberi, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Penuh Antioksidan

Stroberi penuh dengan antioksidan. Antioksidan adalah molekul yang ada dalam tubuh dan ditemukan dalam makanan nabati yang menangkal stres oksidatif.

Stres oksidatif terjadi ketika ada lebih banyak radikal bebas dalam tubuh, tetapi lebih sedikit antioksidan yang tersedia untuk menghilangkannya.

Dengan mengurangi stres oksidatif dan kerusakan jaringan, antioksidan membantu mengurangi risiko terkena penyakit kronis dari waktu ke waktu.

Stroberi mengandung banyak antioksidan, termasuk antosianin (yang memberi warna cerah pada buah beri) dan vitamin C.