Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Khasiat Susu Campur Soda, Baik untuk Kesehatan Jantung

Jumat, 19 September 2025 – 08:09 WIB
3 Khasiat Susu Campur Soda, Baik untuk Kesehatan Jantung - JPNN.COM
Susu. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - APAKAH Anda pernah minum susu yang dicampur dengan soda?

Menjadi kesukaan bagi sebagian orang, minuman ini sering ditemui di warung kopi atau tempat minuman lainnya.

Beberapa mengeklaim kombinasi dua bahan itu tidak baik bagi tubuh.

Baca Juga:

Namun penelitian dari European Journal of Gastroenterology and Hepatology mengungkap sebaliknya.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Masalah pencernaan

Susu yang dicampur dengan soda terbukti meningkatkan kinerja sistem pencernaan bagi pengonsumsinya.

Selain itu, kandungan air soda juga bisa menurunkan risiko kamu terkena konstipasi atau sembelit.

2. Menjaga kesehatan jantung

Dari hasil studi yang sama, orang yang mengonsumsi air soda dan susu, maka kesehatan jantung tubuhnya akan lebih baik.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi susu yang dicampur dengan soda untuk kesehatan dan salah satunya ialah tentu saja baik untuk pencernaan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   susu  soda  pencernaan  Kesehatan jantung 
BERITA SUSU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp