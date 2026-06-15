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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Khasiat Teh Campur Madu, Wanita Pasti Suka

Senin, 15 Juni 2026 – 08:18 WIB
3 Khasiat Teh Campur Madu, Wanita Pasti Suka - JPNN.COM
Madu. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - MADU merupakan herbal yang mengandung segudang manfaat untuk tubuh.

Kandungan utama madu yaitu air dan gula alami yang juga terkandung dalam gula pasir biasa, yaitu glukosa dan fruktosa.

Namun jika digali lebih dalam lagi, madu diperkaya oleh sejumlah nutrisi penting yang dibutuhkan oleh tubuh.

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Mulai dari vitamin B, vitamin C, asam amino, sederet enzim, mineral seperti magnesium dan kalium, hingga antioksidan flavonoid.

Bila dicampur dengan air putih hangat atau menjadi pemanis pada teh biasa, racikan madu bisa memberikan sejumlah manfaat bagi kesehatan tubuh.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

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1. Bantu mengatasi masalah tenggorokan

Batuk-batuk yang Anda alami terkadang bisa menyiksa dan mengganggu aktivitas.

Sebagai pertolongan pertama, teh campur madu bisa menjadi solusi untuk mengurangi frekuensinya, terutama bagi kamu yang khawatir akan efek samping obat.

Ada beberapa manfaat teh campur madu yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah menjaga tekanan darah.

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TAGS   Teh  Madu  tekanan darah  masalah tenggorokan 
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