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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Khasiat Teh Daun Sirsak, Baik untuk Penderita Ambeien

Kamis, 11 Juni 2026 – 08:48 WIB
3 Khasiat Teh Daun Sirsak, Baik untuk Penderita Ambeien - JPNN.COM
Ilustrasi rebusan air daun sirsak. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - DAUN sirsak merupakan salah satu tanaman yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Daun sirsak mengandung beberapa zat di antaranya adalah acetogenin, annocatalin, asam gentisic, annomuricin, caclourin dan asam linoleat.

Bahkan, daun sirsak berfungsi sebagai antivirus, antibakteri, membantu proses pencernaan dan antimikroba.

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Untuk mendapatkan hasil yang optimal air rebusan ini bisa diminum rutin setiap hari.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Obat Sakit Pinggang

Sakit pinggang bisa disebabkan oleh banyak hal, salah satunya yaitu adanya radang pada persendian.

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Untuk itu perlu menyeduh teh daun sirsak dan meminumnya di saat masih hangat.

2. Obat Ambeien

Ambeien merupakan salah satu penyakit pada pembuluh darah dan bisa menyebabkan kesulitan hingga nyeri di bagian anus.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi teh daun sirsak yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya mengobati ambeien.

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TAGS   daun sirsak  teh daun sirsak  ambeien  Darah Tinggi 
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