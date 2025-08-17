Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

3 Kiat Penting untuk Trader Pemula Sebelum Memulai Trading, Silakan Disimak

Minggu, 17 Agustus 2025 – 00:44 WIB
3 Kiat Penting untuk Trader Pemula Sebelum Memulai Trading, Silakan Disimak - JPNN.COM
Analis Keuangan Broker Octa Kar Yong Ang memberikan sejumlah kiat untuk para trader pemula sebelum memulai trading. Foto: dok Octa

jpnn.com, JAKARTA - Analis Keuangan Broker Octa Kar Yong Ang memberikan sejumlah kiat untuk para trader pemula sebelum memulai trading.

Dia mengatakan ada sejumlah prinsip yang harus dipelajari oleh trader untuk bisa menghasilkan profit.

Hal itu sangat penting dipelajari dari kesalahan pribadi atau mempelajari pengalaman orang lain.

Baca Juga:

Kar Yong Ang menyebutkan tiga aturan dasar trading yang harus dipelajari dan diharapkan diketahui sejak awal perjalanan trading.

Pada usia 21 tahun, Kar Yong memulai trading hanya dengan saldo $500 di akunnya.

Dalam dua tahun, saldonya meroket tajam menjadi $13.000. Saat ini, Kar Yong Ang adalah trader dan investor yang mandiri secara finansial, analis ahli di broker Octa, pembicara, serta mentor yang melatih ratusan trader di Asia Tenggara.

Baca Juga:

Meski kariernya sukses di pasar keuangan, Kar Yong memperoleh keterampilan dan pengetahuan trading dengan susah payah.

Dia membeberkan beberapa hal penting, terutama yang perlu diketahui trader pemula.

Analis Keuangan Broker Octa Kar Yong Ang memberikan sejumlah kiat untuk para trader pemula sebelum memulai trading.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   trader pemula  trading  Octa Broker  analis 
BERITA TRADER PEMULA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp