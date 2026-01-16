3 Korban Kekerasan Seksual Dokter Priguna Terima Restitusi Rp 137 Juta

Jumat, 16 Januari 2026 – 17:44 WIB

jpnn.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyerahkan restitusi Rp 137.827.000 kepada tiga korban tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) yang dilakukan dokter Priguna Anugerah Pratama (PAP) di Bandung, Jawa Barat.

Restitusi dimaksud merupakan tindak lanjut dari Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 669/Pid.Sus/PN Bdg.

Restitusi diserahkan kepada korban FH sebesar Rp 79.429.000, NK Rp 49.810.000, dan FP Rp 8.649.000.

Wakil Ketua LPSK Mahyudin dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat (16/1/2026), mengatakan penyerahan restitusi dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Bandung, Selasa (13/1), dihadiri Pelaksana Tugas Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Kota Bandung Alex Akbar.

Dia menyebut restitusi itu merupakan bagian penting dari pemulihan hak korban.

Mahyudin berharap pemenuhan restitusi ini dapat membantu proses pemulihan para korban, baik secara materiel maupun imateriel.

“Pemenuhan hak korban melalui pemberian restitusi ini menjadi preseden baik dalam penegakan hukum, khususnya dalam implementasi Undang-Undang TPKS yang menitikberatkan pada pemenuhan keadilan bagi korban,” kata dia.

Sebelum vonis pengadilan, LPSK telah memutus permohonan fasilitasi penilaian ganti kerugian restitusi para korban pada 16 Juni 2025.